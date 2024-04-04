Президент Ильхам Алиев: Сегодня Движение неприсоединения является более сильной организацией

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, успешно возглавлявший Движение неприсоединения в течение 4 лет, до января этого года, всегда ощущал поддержку Конго.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

«Конго всегда оказывало поддержку нашим инициативам, в результате чего в период нашего председательства было обеспечено и институциональное развитие Движения неприсоединения. Именно в период нашего председательства были созданы Парламентская сеть, Молодежная и Женская платформы. Сегодня Движение неприсоединения является более сильной организацией, чем прежде. Считаю, что все мы заинтересованы в повышении роли, которую играет эта организация в глобальном масштабе и происходящих в мире процессах», - отметил глава государства.