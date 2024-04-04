Президент Ильхам Алиев: Среди направлений нашей внешней политики борьбы с неоколониализмом имеет особое значение

БАКУ /Trend/ - В период председательства в Движении неприсоединения в число наших приоритетов входили вопросы борьбы с неоколониализмом, и сегодня это так. Среди направлений нашей внешней политики эта сфера имеет особое значение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Подчеркнув, что некоторое время назад в Азербайджане была создана Бакинская инициативная группа, глава государства отметил, что основная цель этой структуры – вести борьбу с новыми проявлениями колониализма и оказание поддержки народам, страдающим сегодня от колониализма, обеспечение им свободы на правовых основах.