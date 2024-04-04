Франция является одним из главных препятствий на пути к миру между Азербайджаном и Арменией - политолог

БАКУ /Trend/ - Сегодня Франция является одним из главных препятствий на пути достижения мира между Азербайджаном и Арменией. Эта страна делает все возможное, чтобы участвовать в процессах на Южном Кавказе, а также усиливать свое давление на Азербайджан.

Об этом, отвечая в четверг на вопросы Trend, сказал политолог Ильяс Гусейнов.

Он упомянул, что подобное уже наблюдалось в двусторонней и многосторонней плоскостях в прошлые периоды.

"Претензии, выдвинутые министром иностранных дел Франции против Азербайджана на конференции с госсекретарем США 2 апреля, не соответствуют никакой логике. Мы также наблюдаем, что атаки происходят и в информационном контексте.

Они пытаются создать такой фон, что якобы Азербайджан проводит агрессивную политику в регионе. Основной целью Азербайджана является использование политических и дипломатических средств для достижения мира, стабильности и безопасности. Потому что эти средства еще не исчерпаны, и появилась историческая возможность для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией", - отметил политолог.

Он подчеркнул, что французское государство развивает свою неоколониальную политику.

"Было бы хорошо, если бы Франция оглянулась на свое прошлое и кровавые преступления, совершенные на территориях, которые она контролировала. Сегодня репрессивные методы используются на заморских территориях Франции и в тех регионах, где ею проводилась политика колонизации. При этом Франция преподает урок демократии другим государствам. Сегодня Франция является одним из главных препятствий на пути достижения мира между Азербайджаном и Арменией", - добавил И.Гусейнов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!