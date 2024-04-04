Мы переживаем исторические моменты в отношениях между Азербайджаном и Конго - Дени Сассу-Нгессо

БАКУ /Trend/ - Мы переживаем исторические моменты в отношениях между Азербайджаном и Конго.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

Отметив, что этот визит предоставил возможность открыть эту замечательную страницу сотрудничества между Конго и Азербайджаном во всех сферах, Дени Сассу-Нгессо подчеркнул, что его страна приветствовала лидерство Президента Ильхама Алиева во время его председательства в Движении неприсоединения.

«Также Азербайджан в ближайшее время сыграет роль в другой сфере тяжелой борьбы – в области изменения климата, поскольку Азербайджан будет принимать COP29», - добавил Президент Конго.