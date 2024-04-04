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В Азербайджане изменен перечень должностных лиц, имеющих право на получение служебных паспортов - Указ

Политика Материалы 4 апреля 2024 17:21 (UTC +04:00)
В Азербайджане изменен перечень должностных лиц, имеющих право на получение служебных паспортов - Указ

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Перечень должностных лиц, имеющих право на получение служебного паспорта".

Как сообщает Trend, согласно указу, в пункте 4.5 "Перечня должностных лиц, имеющих право на получение служебного паспорта" слова "советник (помощник) начальника, руководители главного управления, управления (департамента, отдела, отделения) и их заместители" заменяются словами "руководитель аппарата и его заместитель, руководители главного управления, управления (отдела, отделения) и их заместители в аппарате Службы, советник и помощник начальника Службы".

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