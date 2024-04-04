За 30 лет оккупации на территориях Азербайджана было закопано полтора миллиона мин – Вугар Сулейманов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:25)

БАКУ /Trend/ - За 30 лет армянской оккупации на территориях Азербайджана было закопано полтора миллиона мин.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Вугар Сулейманов.

По его словам, после окончания 44-дневной войны и до 3 апреля этого года было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 129 тысяч га земель.

Сулейманов отметил, что проблема с минами пока остается.

Он добавил, что 70 процентов жертв мин - гражданские лица.

Отметим, что в марте в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Лачине, Физули, Шуше, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане было обнаружено 299 противопехотных, 114 противотанковых мин и 1 254 неразорвавшихся боеприпаса.

С 10 ноября 2020 года по сегодняшний день жертвами разрыва мин стали 350 человек. 65 человек погибли, 285 получили ранения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!