Мевлют Чавушоглу рассказал о Зангезурском коридоре (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Армения больше всего выиграет от реализации проектов в регионе, и не только Зангезурского коридора.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам глава делегации Великого национального собрания Турции в ПА НАТО Мевлют Чавушоглу во время посещения в Баку Аллеи шехидов и мемориала "Турецкое шехидство".

"Армения больше всего нуждается в подобных проектах в регионе. Мы уже осуществили значимые шаги в связи с различными транспортными коридорами, железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс. Но Зангезурский коридор тоже принесет пользу всем. Турция поддерживает реализацию данного проекта", - подчеркнул он.

Отметим, что глава делегации парламента Турции в ПА НАТО, бывший министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу минувшим днем прибыл в Азербайджан. В рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч.

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