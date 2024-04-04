Джейхун Байрамов провел обсуждения с Мевлютом Чавушоглу (ФОТО) (Обновлено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:03)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в стране главой делегации Великого национального собрания Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, на встрече обсуждались вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, а также текущая ситуация в регионе в постконфликтный период.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил Мевлюта Чавушоглу за вклад в прочные братские и дружеские отношения, существующие между Азербайджаном и Турцией.

Было отмечено, что существует потенциал для дальнейшего развития взаимной поддержки и сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в частности в рамках Организации тюркских государств (ОТГ). В частности, было подчеркнуто, что заявления Президента Ильхама Алиева касательно ОТГ говорят о том, что усилия наших стран по развитию этой организации будут продолжены и в дальнейшем.

Говоря о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, проводимых переговорах и текущих вызовах, министр Джейхун Байрамов отметил, что вызывает беспокойство, что ряд стран за пределами региона демонстрирует одностороннюю позицию, которая угрожает региональному миру и хрупкому процессу нормализации.

Мевлют Чавушоглу выразил удовлетворение визитом в страну, проведенным полезным обменом мнениями, а также оказанным высоким гостеприимством. Он отметил, что как в период своей деятельности в качестве министра иностранных дел Турецкой Республики, так и в своей нынешней должности не пожалеет усилий для развития существующего сотрудничества между двумя странами.

Было подчеркнуто, что справедливая позиция Азербайджана и опасения в отношении угроз установлению регионального мира и безопасности, в свою очередь, постоянно поддерживаются Турцией.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

19:03

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой делегации Великого национального собрания Турции в ПА НАТО Мевлютом Чавушоглу.

Об этом говорится в публикации главы МИД Азербайджана в соцсети "X", сообщает в четверг Trend.

"Сегодня состоялась плодотворная встреча с главой делегации Великого национального собрания Турции в ПА НАТО, моим братом Мевлютом Чавушоглу. Мы провели подробный обмен мнениями по укреплению союзнических отношений, многостороннего сотрудничества наших стран, региональной ситуации в постконфликтный период", - говорится в публикации.

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