Удержание Армении Западом под своим влиянием задерживает подписание мирного договора с Азербайджаном - экс-посол

БАКУ /Trend/ - Удержание Армении Западом под своим влиянием задерживает подписание мирного договора с Азербайджаном.

Об этом сказал Trend бывший посол Турции в Азербайджане, руководитель Общественного объединения поддержки социального развития İMZA в Турции, почетный член Совета старейшин Азербайджана Хулуси Кылыч.

По его словам, согласие Армении на проведение трехсторонней встречи с Европейским союзом и США при том, что мир с Азербайджаном был так близок, свидетельствует о том, что она не является серьезным государством.

"Армения согласилась на участие в сегодняшней встрече, потому что не заботится о мире и стабильности в регионе. В этом регионе нет места ни Европейскому союзу, ни США. То, что Европейский союз и США хотят войти в регион, принимать решения касательно региона, является проявлением неуважения. Запад может временно взять Армению под свой "зонтик безопасности", но Армения - страна этого региона и должна уметь хорошо ладить с Россией, Турцией, Азербайджаном и Ираном. Отдаленные страны не принесут пользы региону. Армении это тоже не пойдет на пользу. Мы очень хорошо знаем, что желание Европейского союза и США вмешаться в дела этого региона, не зная этот регион, не исходит из добрых намерений", - сказал Х.Кылыч.

Он отметил, что ЕС и США, которые, несмотря на 4 резолюции ООН, несмотря на 30 лет оккупации азербайджанских земель, не предпринимали никаких шагов и не пытались найти решение, теперь ясно дают понять, что очень обеспокоены восстановлением Азербайджаном своей территориальной целостности.

"Мы надеемся, что Запад откажется от такого поведения и подвигнет Армению к подписанию мирного договора с Азербайджаном", - сказал Х.Кылыч.

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