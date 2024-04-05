Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности СЭЗ Алят

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Свободной экономической зоны Алят.

Как сообщает Trend, на основании части 3 указа Президента Азербайджанской Республики «О создании Свободной экономической зоны Алят и организации ее деятельности» от 22 мая 2020 года номер 1032, часть относящегося к государственному имуществу, расположенному на административных территориях Гарадагского района города Баку и Сальянского района и установленному в качестве территории Свободной экономической зоны Алят участка земли площадью 4312,56 гектара, указанного в приложенном к настоящему распоряжению плане землеустройства, составленного министерством экономики Азербайджанской Республики, передается уполномоченной структуре Свободной экономической зоны Алят с правом единовременного, безвозмездного и постоянного пользования.

Министерству экономики Азербайджанской Республики и уполномоченной структуре Свободной экономической зоны Алят поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.