ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 5 апреля с 15:10 до 17:35 подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку провести работы по инженерному усовершенствованию траншей перед позициями азербайджанской армии в направлениях населенных пунктов Хаджалы, Агбулаг, Агдам, Гаралар, Кохне Гышлаг Товузского района и Галакенд Гедабейского района с целью создания почвы для дальнейших провокаций.

Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что в результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, эти работы были немедленно пресечены.

Кроме того, около 17:25 с позиций в населенном пункте Чинарлы Бердского района подверглись обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Мунджуглу Товузского района.

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