ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 09:00)

БАКУ /Trend/ - 5 апреля с 21:55 до 23:20 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Мусюрскенд Товузгалинского района, Ашагы Шорджа, Юхары Шорджа, Гюняшли Басаркечарского района и Аравус Горусского района подвергли периодическим обстрелам из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлениях населенных пунктов Алибейли Товузского, Хошбулаг Дашкесанского, Еллиджа, Зейлик Кяльбаджарского и Чагазур Лачинского районов.

Об этом в субботу Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Отметим, что за минувшие сутки подразделения азербайджанской армии, расположенные в разных направлениях, обстреливались в общей сложности 30 раз.

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