В Агдаме произошел взрыв детонатора, ранен сотрудник ANAMA (Обновлено)

Новость обновлена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 10:48)

АГДАМ /Trend/ - Состояние сотрудника ANAMA, получившего травмы в результате взрыва детонатора в Агдаме, оценивается как стабильное.

Об этом в субботу Карабахскому бюро Trend сообщили из Агдамской центральной районной больницы.

Было отмечено, что Анару Пириеву, доставленному в больницу с незначительными осколочными ранениями верхней передней поверхности правой голени и порезом внутренней поверхности правой руки, была оказана первая медицинская помощь.

На данный момент его состояние стабильно. Лечение продолжается.

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10:48

ххх

БАКУ /Trend/ - В Агдаме произошел инцидент - взорвался детонатор.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA), взрыв детонатора произошел 6 апреля 2024 года на территории освобожденного от оккупации села Сарыджалы Агдамского района.

В результате срабатывания детонатора небольшого размера с алюминиевым корпусом сотрудник агентства Пириев Анар Муршуд оглу (2000 года рождения) получил легкие травмы рук и ног.

Пострадавший был доставлен в районную больницу для обследования. Опасности для его жизни нет.