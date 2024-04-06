МИД Азербайджана ответил Армении

БАКУ /Trend/ - Обвинения министерства иностранных дел Армении в адрес Азербайджана в намеренной эскалации ситуации с целью отвлечь внимание от военных провокаций армянской стороны, регулярно совершаемых против подразделений Вооруженных сил Азербайджанской Республики, и от шагов по концентрации Вооруженных сил на различных направлениях в течение последних нескольких дней, неприемлемы и не имеют под собой никаких оснований.

Об этом в субботу Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Что касается увязки строительства Арменией военных укреплений в приграничных с Азербайджаном регионах с военными реформами, а также заявления о том, что политика массового вооружения Армении является их суверенным правом, то всем должно быть ясно, почему именно эти шаги со стороны Армении являются нелегитимными и представляют угрозу для нашей страны.

Так, продолжающиеся претензии на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, наличие попыток реваншизма в Конституции Армении, а также в ряде законодательных актов демонстрируют масштабы угроз, исходящих от Армении в отношении нашей страны.

Более того, учитывая, что Армения оккупировала суверенные территории Азербайджана в течение 30 лет, когда у них был военный потенциал, усилия по обеспечению дополнительной военной мощи, несомненно, создадут условия для Армении, чтобы стать новым источником напряженности и угрозы.

В отличие от Армении, Азербайджан при полном военном превосходстве освободил свои суверенные территории от оккупации в соответствии с международным правом и не создавал угрозы территориям Армении.

На фоне упомянутых вызовов агрессивная милитаризация Армении под различными предлогами является источником угрозы, и необходимо призвать Армению воздержаться от этого опасного пути.

Предложение несерьезных идей, таких как контроль над вооружениями и пакт о ненападении, Арменией, которая в течение 30 лет грубо нарушала свои обязательства в рамках международных соглашений и механизмов контроля над вооружениями, участником которых она была, и во время оккупации наших территорий незаконно развернула большую часть своей военной техники и систем вооружения на территории нашей страны и скрыла их от международных механизмов контроля над вооружениями, и неуважение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана вопреки Алма-Атинской декларации, на которую Армения ныне много раз ссылается - всё это является политической манипуляцией.

Чтобы доказать, что Армения серьезно относится к мирному процессу, она должна избегать противоречивых заявлений и провокационных шагов, уважать нормы и принципы международного права.

Азербайджан, в свою очередь, будет серьезно препятствовать угрозам в регионе, продолжит мирные и созидательные усилия", - говорится в сообщении МИД.

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