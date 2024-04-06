В Абшеронском районе создан новый поселок (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил закон о частичном изменении административно-территориального деления Абшеронского района.

Как сообщает в субботу Trend, в соответствии с законом в административно-территориальное деление Абшеронского района внесены нижеприведенные изменения.

Новообразованный населенный пункт на территории района получил название Шафаг. Населенному пункту Шафаг присвоен статус поселка и он включен в Государственный реестр территориальных единиц Азербайджанской Республики.

С поселком Шафаг в качестве центра создан Шафагский поселковый административно-территориальный округ, который включен в Государственный реестр территориальных единиц Азербайджанской Республики.

Глава государства подписал распоряжение о применении закона "О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление Абшеронского района".

Согласно распоряжению, Кабинет министров Азербайджана в месячный срок должен принять меры для организации деятельности представительства главы Исполнительной власти Абшеронского района по административно-территориальному округу поселка Шафаг в соответствии с "Образцовой структурой и штатными единицами аппарата главы Исполнительной власти города, района и городского района, представительства главы Исполнительной власти по административно-территориальному округу и участковому административно-территориальному округу Азербайджанской Республики" и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.