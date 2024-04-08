Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Карабахский офис МККК перенесен в Барду (Дополнено)

Политика Материалы 8 апреля 2024 12:57 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 12:49)

БАКУ /Trend/ - Международный Комитет Красного Креста (МККК) возобновляет свою деятельность в Карабахском регионе.

Об этом в понедельник в ответ на запрос Trend сообщила руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста Илаха Гусейнова.

Было отмечено, что деятельность МККК на этих территориях будет осуществляться из Бардинского офиса, будет продолжена работа по поддержке нуждающихся.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости