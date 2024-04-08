Армения заявила о предоставлении Баку новой редакции предложений по мирному договору (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ереван направил ответ на предложения Баку касательно мирного договора.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, передает Trend.

По ее словам, речь идет о 8-й редакции предложений касательно проекта мирного договора.

Напомним, что в предыдущий раз Армения отправляла Азербайджану свою редакцию текста мирного договора 4 января 2024 года. В феврале Армения получила от Азербайджана очередные предложения по мирному договору. Работа над текстом мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном.

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