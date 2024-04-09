Президент Ильхам Алиев посетил Гаджигабульский район (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 9 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Гаджигабульский район.

Как сообщает Trend, глава государства принял участие в открытии автомобильной дороги Муган-Биринджи Пашалы-Икинджи Пашалы-Шорбачи-Биринджи Удуллу-Тагылы-Икинджи Удуллу-Губалы Гаджигабульского района и ознакомился с комплексом ирригационных установок для подачи оросительной воды посредством насосной станции из реки Кура на 4200 га земельных участков, принадлежащих ООО «Agro Dairy».

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