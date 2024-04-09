Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев посетил Гаджигабульский район (ФОТО)

Политика Материалы 9 апреля 2024 10:26 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев посетил Гаджигабульский район (ФОТО)

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 9 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Гаджигабульский район.

Как сообщает Trend, глава государства принял участие в открытии автомобильной дороги Муган-Биринджи Пашалы-Икинджи Пашалы-Шорбачи-Биринджи Удуллу-Тагылы-Икинджи Удуллу-Губалы Гаджигабульского района и ознакомился с комплексом ирригационных установок для подачи оросительной воды посредством насосной станции из реки Кура на 4200 га земельных участков, принадлежащих ООО «Agro Dairy».

Новость обновляется

Президент Ильхам Алиев посетил Гаджигабульский район (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил Гаджигабульский район (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил Гаджигабульский район (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил Гаджигабульский район (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил Гаджигабульский район (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил Гаджигабульский район (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости