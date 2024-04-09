Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана обсудили подготовку к COP29 (ФОТО)(Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На встрече в расширенном составе между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым были обсуждены вопросы, вытекающие из повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном, подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также текущая ситуация в регионе.

Об этом сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана.

В сообщении говорится, что Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил, что исторические дружеские и братские связи между Азербайджаном и Кыргызстаном еще более укрепились в результате существующего взаимного доверия и политического диалога между лидерами двух стран и закрепились в "Декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой". Было отмечено, что взаимные визиты и контакты способствуют развитию существующих отношений стратегического партнерства, а также расширению договорно-правовой базы.

Было подчеркнуто, что отношения стратегического партнерства между двумя странами улучшились и развиваются благодаря работе Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном, Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах.

Также было упомянуто, что двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном по всем направлениям, в том числе в политической, экономической, торговой, инвестиционной, транспортной, коммуникационной, туристической, культурной, гуманитарной и других сферах носит многогранный характер, доведено до сведения, что в рамках Среднего коридора между двумя странами существует широкий потенциал сотрудничества. Отмечена важность для двух стран проведения дней культуры и углубление сотрудничества в сфере культуры и искусства. Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сфере производства "зеленой" энергии.

Наряду с этим была подчеркнута важность развития отношений в рамках региональных и международных организаций. В частности, была подчеркнута важность наличия широких перспектив сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), а также интенсивных контактов между государствами-членами ОТГ в направлении использования имеющегося потенциала. В частности, выражена уверенность в том, что внеочередной саммит ОТГ, который состоится в июле текущего года в городе Шуша, и официальный саммит, который состоится в октябре в Бишкеке, станут одними из контактов, которые послужат развитию организации.

Джейхун Байрамов также проинформировал о председательстве Азербайджана в COP29, проведенных переговорах и подготовительной работе, добавив, что это важное мероприятие создает новые перспективы для сотрудничества.

Говоря о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных, строительных, мирных усилиях Азербайджана, а также призывах, угрожающих региональному миростроительству, Джейхун Байрамов подчеркнул, что односторонние шаги и инициативы, направленные против созданных возможностей для мира, неприемлемы. Еще раз была подчеркнута приверженность Азербайджана нормам и принципам международного права, в частности, установлению мира в регионе на основе уважения территориальной целостности и суверенитета.

Было подчеркнуто, что поддержка Кыргызстаном мирного и созидательного процесса достойна похвалы, а также то, что средняя школа, которая будет построена в селе Хыдырлы Агдамского района по инициативе Кыргызской Республики, является ярким примером этой поддержки.

Жеэнбек Кулубаев сказал, что динамика развития отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном вызывает удовлетворение, взаимные визиты в направлении дальнейшего развития сотрудничества играют важную роль.

Было доведено до сведения, что Кыргызстан постоянно поддерживает региональные мирные и созидательные усилия Азербайджана.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем министры выступили с заявлением на пресс-конференции по итогам встречи.

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