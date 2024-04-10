ВС Армении произвели обстрел пограничного наряда ГПС Азербайджана - ранен старший лейтенант

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БАКУ /Trend/ - В результате обстрела с боевого поста Вооруженных сил Армении пограничного наряда Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, был ранен офицер погранслужбы.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространила Государственная пограничная служба Азербайджана.

Было отмечено, что 10 апреля около 15:20 на территории службы пограничного боевого пункта на территории населенного пункта Джиджимли Губадлинского района отдельной пограничной дивизии “Губадлы” пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), было установлено, что двумя лицами со стороны села Неркин Хнзореск Армении была нарушена государственная граница и 200 голов скота были перемещены примерно на 300 метров на территорию Азербайджана.

"Пограничный наряд ГПС Азербайджана, предотвращающий нарушение государственной границы, был обстрелян с боевого поста Вооруженных сил Армении, в результате чего был ранен старший лейтенант Ровшан Мамедов.

Военнослужащий незамедлительно был эвакуирован в медицинское учреждение.

В настоящее время оперативные условия стабильны и находятся под контролем наших подразделений.

Ответственность за эту очередную провокацию армянской стороны полностью ложится на военно-политическое руководство Армении", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

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