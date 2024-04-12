Ранение азербайджанского пограничника ставит под вопрос необходимость миссии ЕС в Армении

БАКУ /Trend/ - 10 апреля произошел очередной инцидент на условной границе между Азербайджаном и Арменией. Армянские вооруженные силы вновь открыли огонь по пограничному посту Азербайджана, в результате чего был ранен офицер госпогранслужбы.

По итогам следствия СНБ Армении обвинило армянских пограничников в нарушении правил, приведшем к перестрелке.

"10 апреля военнослужащий-срочник пограничных войск СНБ, узнав о том, что пастух и его стадо заблудились и оказались на азербайджанской территории, вместе с сослуживцами решил самовольно пересечь границу и вернуть скот, тем самым нарушив правила несения службы, что по неосторожности нанесло существенный ущерб, привело к беспричинной перестрелке и поставило под угрозу жизнь и здоровье людей", - сказали в ведомстве.

Однако напрашивается вопрос - где в этот момент находилась наблюдательная миссия ЕС?

Деятельность мониторинговой миссии ЕС в Армении была запущена в январе прошлого года. Изначально количество прибывших сотрудников составляло 100 человек. Но уже в декабре их численность увеличили до 209 человек. И неужели никто из них не был в состоянии своевременно отреагировать?

То, что от них в принципе не последовало никакой реакции на этот инцидент, уже говорит о том, что европейцы просто не готовы брать на себя эту ответственность.

Уже не в первый раз европейцы отмалчиваются, либо оправдывают себя тем, что у них якобы нет доступа к некоторым армянским селам. Когда произошел подобный инцидент в феврале этого года, миссия ЕС перекинула ответственность на российских пограничников.

А в чем же тогда заключаются их обязанности? Только в марте 2024 года армянский парламент ратифицировал соглашение с Евросоюзом о статусе наблюдательной миссии ЕС, которое и должно регулировать деятельность миссии, а также уточнять ее функции. Чем же тогда занимались наблюдатели последний год - неясно.

Очевидно, что все это время европейцы защищали своих армянских друзей. Армянская сторона уже взяла на себя ответственность, а ЕС продолжает ее прикрывать. Вот так, "бинокльная дипломатия" снова не сработала.

А тем временем премьер-министр Пашинян заявляет, что мандат европейской миссии на территории Армении может быть продлен еще на два года. Помимо того, что европейцы вновь проявили бездействие и доказали свою абсолютную бесполезность, продление их мандата просто становится очередным препятствием к делимитации азербайджано-армянской границы и заключению мира между сторонами. При этом Пашинян заявляет, что все проблемы Баку и Ереван должны решать самостоятельно, без третьих лиц. Чего же добивается армянское руководство?