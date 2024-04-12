Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили стратегическое партнерство стран (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 12 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Республику Беларусь встретился с министром иностранных дел этой страны Сергеем Алейником.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи было выражено удовлетворение уровнем отношений стратегического партнерства между двумя странами, затронута важность развития сотрудничества в потенциальных сферах, взаимных визитов. В частности, была подчеркнута важность расширения сотрудничества в сферах образования, науки, культуры и спорта.

Стороны отметили также необходимость усиления сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций.

Наряду с этим, были обсуждены перспективы развития сотрудничества по другим направлениям экономики, включая сельское хозяйство, транспорт, машиностроение, туризм.

Отметив, что существует большой потенциал для расширения экономических отношений, министры подчеркнули, что на 13-м заседании Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической сфере, состоявшемся 15 мая 2023 года, были приняты важные решения и рассмотрены направления дальнейшего укрепления экономических связей.

Кроме того, белорусская сторона была проинформирована о процессе подготовки к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), были оценены возможности сотрудничества в рамках данного мероприятия.

Министры обсудили вопросы восстановления и реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, возможный вклад Беларуси в этот процесс.

Джейхун Байрамов также подробно проинформировал коллегу о существующей минной угрозе в регионе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

*** 11:22

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе рабочего визита в Беларусь встретился с главой МИД этой страны Сергеем Алейником.

Об этом говорится в аккаунте МИД Азербайджана в социальной сети "X", сообщает в пятницу Trend.

Согласно информации, министры обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня и направлений развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью.

Отметим, что министр иностранных дел Джейхун Байрамов минувшим днем отправился с рабочим визитом в Беларусь. В рамках визита планируются выступление главы МИД на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 12 апреля в Минске, а также проведение ряда двусторонних встреч.

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