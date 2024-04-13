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ЕС является самым большим сторонником Азербайджана по разминированию - Дельфин Пронк (ФОТО)

Политика Материалы 13 апреля 2024 06:09 (UTC +04:00)
ЕС является самым большим сторонником Азербайджана по разминированию - Дельфин Пронк (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Европейский Союз является самым большим сторонником Азербайджана, когда дело доходит до разминирования.

Как передает Trend, об этом заявила председатель комитета по политике и безопасности ЕС Дельфин Пронк.

"Подготавливая женскую команду по разминированию, ЕС помогает повысить роль женщин в обеспечении безопасности. Пришло время предпринять конкретные шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе. ЕС готов углублять сотрудничество и продолжать поддерживать мирные усилия", - отметила Дельфин Пронк.

ЕС является самым большим сторонником Азербайджана по разминированию - Дельфин Пронк (ФОТО)
ЕС является самым большим сторонником Азербайджана по разминированию - Дельфин Пронк (ФОТО)
ЕС является самым большим сторонником Азербайджана по разминированию - Дельфин Пронк (ФОТО)
ЕС является самым большим сторонником Азербайджана по разминированию - Дельфин Пронк (ФОТО)
ЕС является самым большим сторонником Азербайджана по разминированию - Дельфин Пронк (ФОТО)
ЕС является самым большим сторонником Азербайджана по разминированию - Дельфин Пронк (ФОТО)
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