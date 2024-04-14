Понять Пашиняна: Что означают позитивные сигналы из Еревана и можно ли им верить?

Карабахский вопрос закрыт, но вопрос о мире между Арменией и Азербайджаном остается открытым до сих пор. Переговоры, идущие между Ереваном и Баку последние три года, так и не привели к заключению мирного договора, во многом из-за неоднозначной позиции Никола Пашиняна. Премьер-министр Армении посылает Баку позитивные сигналы, но он знаменит своей способностью говорить одно, а делать прямо противоположное. Похоже, что Азербайджан, а вместе с ним Турция, Россия, ЕС и США сейчас вынуждены играть в игру «Понять Пашиняна».

На днях премьер-министр Армении, выступая в парламенте, сделал несколько заявлений, дающих надежду на прогресс в работе над мирным договором с Азербайджаном. Он подтвердил готовность Армении ускорить один из главных аспектов мирного соглашения – делимитацию границы. В частности, Пашинян отметил, что Армения открыта к началу процесса делимитации с четырех азербайджанских сел, которые до сих пор контролируются Ереваном, будучи признанной частью Азербайджана.

Кроме того, Пашинян в очередной раз отметил, что выступает за то, чтобы региональные вопросы (такие как границы и коммуникации) должны решаться непосредственно между Арменией и Азербайджаном, без вмешательства каких-либо третьих сторон. Правда, это заявление не помешало ему отправиться в Брюссель на встречу с Энтони Блинкеном и Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсуждать с ними в том числе те самые региональные вопросы, для решения которых Пашиняну не нужны были третьи страны.

Чтобы понять, что на самом деле думает Пашинян и чего он хочет, нужно взглянуть на ситуацию, в которой оказался армянский премьер, более широко. Армения сейчас находится в крайне непростой ситуации. В ней можно выделить четыре фактора:

- налаживание отношений с Азербайджаном и Турцией;

- развитие сотрудничества с Западом

- кризис в отношениях с Россией

- необходимость обеспечить экономическое развитие Армении.

Неоднозначные заявления и дела Пашиняна являются результатом этого четырехстороннего кризиса, в котором оказалась Армения в 2024 году.

Похоже, что премьер-министр Армении понимает – и говорит об этом – что без налаживания отношений с Баку и Анкарой у его страны не будет ни мира, ни развития. В Брюсселе Пашинян подтвердил, что Армения привержена улучшению отношений с Азербайджаном, но сразу после возвращения в Ереван он предложил продлить мандат миссии наблюдателей ЕС на границе с Азербайджаном еще на два года. Получается, что Пашинян не рассчитывает на подписание мирного договора с Азербайджаном как минимум в ближайшие пару лет?

Экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза считает, что, несмотря на неоднозначные сигналы Пашиняна, в переговорах между Азербайджаном и Арменией все же удалось достигнуть значительного прогресса.

«Премьер-министр Пашинян уже несколько раз заявлял, что четыре азербайджанских села необходимо вернуть ради достижения прочного мира. Я считаю, что цель заключается в достижении мирного договора, и был достигнут огромный прогресс. Если обратить внимание на то, что говорит азербайджанская сторона, то мы поймем, что две страны действительно никогда не были так близки к миру, как сейчас. Я весьма оптимистичен в том, что лидеры обеих стран привержены достижению мирного договора», - отметил Брайза.

Существует мнение, что Пашинян старается максимально закрепить европейских наблюдателей в Армении, чтобы сформировать как можно более позитивную повестку в отношениях с Евросоюзом. Так, полагают в Ереване, удастся быстрее развернуть страну в сторону Запада.

Кроме того, в Армении рассчитывают на защиту стран Запада от России. Армянская сторона неоднократно давала понять, что отворачивается от своего традиционного союзника – России. Пашинян, не теряя времени, постоянно критикует ОДКБ, заявляя, что организация не оказала никакой помощи Армении.

Защита от возможной реакции России на «разворот» Армении действительно нужна – и в первую очередь экономическая. Каждое прозападное или антироссийское заявление армянских властей немедленно вызывает проблемы с экспортом армянской продукции в РФ – ключевой для этой страны рынок, если говорить о сельском хозяйстве, коньяке и других товарных позициях.

По мнению Мэтью Брайзы, экономика Армении будет продолжать слабеть и не будет испытывать значительного роста, пока она будет зависеть только от связей с Россией. Выход американский эксперт видит в реинтеграции армянской экономики в регион и далее – в Европу.

«Экономические перспективы Армении заключаются в реинтеграции с региональной и европейской экономикой через связи с Турцией и Азербайджаном. Поэтому я считаю, что коридоры сотрудничества, будь то через Азербайджан, Грузию или Турцию, открывают потенциал для будущего экономического роста Армении», - заметил он.

Не меньше, чем экономика, Пашиняна беспокоит и сохранность собственной власти – и тут Россия тоже может ему сильно навредить. Оппозиция в Армении почти полностью состоит из пророссийских сил. Одновременно с этим крупнейшие политические оппоненты Пашиняна – представители разгромленного «карабахского клана», при власти которого Ереван и Москва были ближайшими союзниками. Пашинян обеспокоен тем, что при поддержке Кремля оппозиция сможет тем или иным путем – через выборы или еще одну революцию – прийти к власти снова.

С этим связаны недавние слова армянского премьера, сказанные им в отношении бывших главарей карабахских сепаратистов. Пашинян обвинил их в попытке переворота. Он упомянул, что есть информация и даже доказательства того, что группа карабахских сепаратистов планировала захватить власть в Армении. Еще ранее Пашинян обвинил и Россию в попытке государственного переворота. Очевидно, что все посягательства на свою власть армянский премьер связывает только и только с Москвой. «Я думаю, Пашинян искренен в отношении угрозы, с которой он сталкивается со стороны карабахских сепаратистов. Карабахский клан известен своим желанием вернуть власть и готовностью использовать жесткую тактику», - полагает Брайза по этому поводу.

Если сравнивать обстановку, в которой находится сейчас Никол Пашинян, с игрой в шахматы, то лучше всего ее характеризует цугцванг – ситуация, в которой любой следующий ход только ухудшит положение игрока на доске. Пашинян никак не может выбрать ход, который не сделает его положение хуже.

При этом армянскому премьеру не хватает ни политического опыта, ни умения стратегически мыслить для того, чтобы понять, что рано или поздно, но из этого тупика ему придется выходить. Выход при этом известен довольно давно: он заключается в подписании мирного договора с Азербайджаном.

Мирный договор с Баку действительно может стать лучшим решением: ведь он откроет Армении дорогу к налаживанию отношений и с Турцией. Кроме того, станет возможно подключение Армении к крупнейшим региональным проектам – транзитным, энергетическим и многим другим. Нужно отметить, что все эти проекты так или иначе связаны с Азербайджаном, а значит без урегулирования отношений с Баку Еревану в эти проекты никак не попасть.

И наоборот, если Армении удастся снова стать частью региональной экономики, то это даст стране такой необходимый экономический рост и доходы, не связанные с Россией, а также существенно облегчит выход армянской продукции на европейские рынки. Не этого ли так хочет премьер-министр Армении?

Путь есть, и он очень прост – это понимают все. Осталось только, чтобы это наконец понял и сам Никол Пашинян.