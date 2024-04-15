Обсуждены новые направления сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - 15 апреля 2024 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в рамках рабочего визита в страну.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов отметил образцовый характер отношений стратегического партнерства, сложившихся между Азербайджаном и братским Узбекистаном, с которым наша страна связана историческими, культурными и религиозными узами.

Он подчеркнул, что содержание многогранных отношений между двумя странами в политической, экономической, торговой, транспортно-коммуникационной, культурной, гуманитарной и других сферах вызывает удовлетворение. Была подчеркнута необходимость расширения сотрудничества, основанного на взаимной поддержке и солидарности, в рамках региональных и международных организаций, особенно Организации тюркских государств, что является одним из приоритетных направлений для нашей страны.

Было отмечено, что в текущем году Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), и наша страна готова к сотрудничеству в реализации совместных мер в этом направлении.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также региональная ситуация в постконфликтный период.

20:22

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения стратегического партнерства и многогранного сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном, сообщает Trend.

На встрече также состоялся обмен мнениями по 10 новым направлениям сотрудничества.

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