Варданян - в отчетах "Отмывания денег" или в претендентах на Нобелевскую премию?

БАКУ /Trend/ - Как известно, в последние годы Варданян пытался создать о себе впечатление "филантропа", но, как известно многим, он за короткий срок стал миллиардером за счет очевидных грязных денег, участвовал в так называемом незаконном вооруженном террористическом объединении "Республика Арцах", созданном на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, а затем намеревался захватить власть в Армении. Сейчас же распространилась информация о том, что за счет грязных денег Рубена Варданяна, который в настоящее время находится под стражей в СИЗО Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, группой связанных с ним лиц ведется работа по выдвижению его кандидатуры на Нобелевскую премию.

Оказывается, еще в 2019 году OCCRP (Проект отчета об организованной преступности и коррупции) представил отчет о расследовании в отношении Варданяна, который был представлен как "The Troika Landdromat".

В отчете приводятся многочисленные факты отмывания миллиардов грязных денег и получения огромных доходов от упомянутых незаконных операций через гигантские "оффшорные" компании, созданные Рубеном Варданяном от имени "Тройки Диалог", крупнейшего инвестиционного банка России и ничего не знающих армянских рабочих.

Мы предоставляем читателям полный текст вышеупомянутой публикации OCCRP:

"Гигантская оффшорная сеть осуществила оборот миллиардов денежных средств через банки, принадлежащие Российской Федерации.

Прежде чем перейти к другим моментам, следует отметить, что Рубен Варданян и Армен Устян не имеют ничего общего, кроме своего армянского происхождения.

Так, Варданян - богатый российский банкир, который когда-то возглавлял крупнейший в стране частный инвестиционный банк "Тройка Диалог". О нем говорили на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он потратил десятки миллионов долларов на благотворительные проекты для своей родины - Армении.

В отличие от Варданяна, Устян был сезонным строителем, который жил в одной квартире с женой и родителями у себя на родине, прежде чем начать бизнес по ремонту квартир в Москве. Но документы с подписью на них, которых, по словам Устяна, он никогда раньше не видел, ведут прямую линию в сторону "Тройки" - "Тройка Лаундромат" (автомат для отмывания денег), которая предусматривает перевод миллионов средств через оффшорные компании в отношении клиентов банка, большая часть которых - российская элита. Сама банковская система была организована таким образом, что клиенты имели возможность обходить установленные ограничения, скрывать свои иностранные активы и "отмытые деньги". Такое правило позволяло обеспечивать наличными деньгами влиятельных олигархов, а преступникам прикрывать реальный источник своих незаконно полученных денежных средств.

Но имя Устяна и копия его паспорта были обнаружены в банковских документах, принадлежащих одной из оффшорных компаний, игравших важную роль в системе "Тройки". Упомянутая компания была одной из как минимум 75, которые создали сложную финансовую сеть, работая с 2006 по начало 2013 года. За это время "Тройка" создала условия для поступления в систему 4,6 миллиарда долларов США, а также для направления 4,8 миллиарда долларов США через систему в определенные направления. Среди контрагентов по данным сделкам были Citigroup Inc., Raiffeisen и Deutsche Bank, являющиеся крупными западными банками. Кроме того, десятки компаний, имеющих доступ к этой системе, провели внутренние операции на сумму 8,8 миллиарда долларов, чтобы скрыть источник наличных денег (Citigroup никак не отреагировала на запрос комментариев по этому поводу. Также Raiffeisen отказался от комментариев, сославшись на конфиденциальность клиентов, кроме того, Deutsche Bank отметил, что не может комментировать конкретные дела из-за юридических требований, сославшись на "ограниченный доступ" к информации об операциях клиентов "Тройки").

В то время Варданян был президентом, генеральным директором и основным партнером "Тройки". Он был известен как соучредитель московской Школы управления "СКОЛКОВО", человек, стремящийся к развитию делового климата страны, гордился своей репутацией дружественного Западу представителя российского капитализма. Тем временем сотрудники "Тройки" создавали непрозрачную финансовую систему, получившую название "Машина по отмыванию денег "Тройка"" из-за ее сходства с предыдущими схемами отмывания денег, раскрытыми OCCRP.

Как и в случае с предыдущими системами отмывания денег, здесь большинство крупных транзакций осуществлялось на основе фиктивных торговых сделок. Поддельные инвойсы оформлялись под разными названиями, такими как "товары" ("продовольственные товары", "металлические товары", "счета-фактуры" и "автозапчасти"). Объявления, содержащие просочившиеся данные, были отправлены с адресов электронной почты troika.ru, подтвержденных прокси-серверами (другими лицами, уполномоченными в целях сокрытия фактического владельца).

Рубен Варданян

Этот оперативный портрет был обнаружен в коллекции просочившихся банковских операций и других документов, полученных OCCRP и литовским новостным сайтом 15minlt и переданных 21 медиа-партнеру.

В целом упомянутая информация была получена из более чем 1,3 миллиона банковских операций, проведенных 238 000 компаний и людей, а также из тысяч электронных писем, контрактов и регистрационных форм компаний.

Анализ существующей сети "Тройки" основан на детальном изучении данных.

В интервью относительно известных фактов Варданян заявил, что принадлежащий ему банк не проводил никаких операций, выходящих за рамки правил, и действовал так же, как и другие инвестбанки того времени. Он также подчеркнул, что у принадлежащего ему банка не может быть возможности контролировать каждую тонкую деталь услуг, охватывающих широкий спектр областей, которые он предоставляет своим клиентам. Также не было обнаружено никаких доказательств того, что Варданян когда-либо подвергался каким-либо преследованиям или обвинениям со стороны властей в связи с упомянутыми нарушениями. Лично его подпись встречается лишь в документе по этим банковским операциям, касающимся выделения кредита компании, входящей в "машину для отмывания денег "Тройка"". https://www.occrp.org/documents/troikalaundromat/vardanyan_sıgned_contract.pdf).

Варданян описал упомянутую систему как службу управления частным капиталом.

"Упомянутые компании, в том числе принадлежащая мне, оказывают техническое обслуживание клиентам компании "Тройка Диалог". Их также можно назвать "многосемейными компаниями". Подобная практика все еще существует в других банках. Большинство клиентов этих банков работают через международные банки. Еще раз повторяю, что мы всегда действовали в соответствии с правилами, действующими на мировых финансовых рынках за период нашего обслуживания. Кажется, что правила меняются, но применение текущих правил к бывшим финансовым рынкам похоже на применение современных стандартов во время "Великой депрессии". Я думаю, вы согласитесь, что такая практика может исказить реальную ситуацию",- заявил Варданян сославшись на сеть оффшорных компаний, которые сформировали "машину для отмывания денег"".

Отвечая на вопрос о фиктивных торговых сделках, Варданян заявил, что прибыль "Тройки Диалог" в период с 2006 по 2010 год превысила 2 триллиона рублей (63-85 миллиардов долларов США в зависимости от волатильности валют), и в этом объеме у него не было бы возможности узнать обо всех сделках компании.

Хотя в то время в России практика такого типа считалась обычной, специалисты отмечали, что такие системы, как "машина для отмывания денег" Тройка"", могут дать серьезные осложнения.

"Нынешняя "сцена" замедляет национально-экономическое развитие, ставит под угрозу безопасность людей и снижает качество жизни людей, оставшихся позади. Страны, занимающиеся отмыванием денег, теряют огромные объемы капитала, необходимого для развития инфраструктуры, образования, здравоохранения, развития новых сфер бизнеса, предпринимательства, особенно в развивающемся мире. С помощью этих объемов денежных средств, находящихся за рубежом, могут осуществляться всевозможные вредоносные действия, в том числе вмешательство в избирательные процессы, содействие распространению фейковых новостей", - приводятся слова Луизы Шелли, директора и основателя Центра по терроризму, транснациональной преступности и коррупции Университета Джорджа Мейсона и автора книги "Темная торговля".

Криминальные службы

""Финансовые лаундроматы" - это не просто система отмывания денег. Это также скрытый инвестиционный инструмент, взяточничество, схема уклонения от уплаты налогов и многое другое.

Клиенты "Тройки" использовали эту систему для покупки недвижимости в Великобритании, Испании и Монтенегро, роскошных яхт и произведений искусства, медицинских услуг и билетов на чемпионат мира, оплаты обучения своих детей в престижных Западных школах и даже для пожертвований церквям.

Кроме того,"Тройка Лаундромат" давала организованным преступным группировкам и мошенникам возможность отмывать доходы от своих преступлений. OCCRP и партнеры выявили в России несколько мошенников высокого уровня, которые используют компании "финансовых лаундроматов" с целью сокрытия собственного источника денежных средств.

Один из этих механизмов, известный как мошенничество с топливом в аэропорту Шереметьево (https://www.reportingproject.net/proxy/en/moscow-airport-used-in-fuel-fraud), действовал в период с 2003 по 2008 год и лишил российское государство более 40 миллионов долларов США налоговых поступлений, искусственно завышая цены на авиационное топливо и приводя к росту цен на авиабилеты.

Компании, участвовавшие в этом мошенничестве, отправили на счета "Тройка Лаундромат" более 27 миллионов долларов. Варданян заявил, что не имел никакого отношения к этому механизму, и даже не был информирован об этом. Через два года после совершения этих мошеннических действий, то есть в 2010 году, "Тройка Диалог" совместно с "Credit Suisse" начала консультации для аэропорта.

Второе по значимости уголовное расследование, связанное с лаундроматом, касается предполагаемого механизма уклонения от уплаты налогов, осуществляемого несколькими страховыми компаниями, принадлежащими Российской Федерации, посредством которого в систему было вложено 17 миллионов долларов.

Человек по имени Сергей Тихомиров был обвинен в заключении мошеннических договоров на оказание услуг со страховщиками с целью завуалировать отправку крупной суммы денежных средств, и его обвинители пришли к выводу, что Сергей Тихомиров перевел денежные средства на несколько счетов, прежде чем вывести их за границу или обналичить, и что часть этих средств была переведена на окончательный счет "финансового лаундромата" (Тихомиров, с которым пытались связаться для комментариев в связи с упомянутым, на телефонные звонки не ответил).

По другому делу не менее 69 миллионов долларов денежных средств были перечислены компаниям, связанным с российским виолончелистом Сергеем Ролдугиным. Он прославился после того, как его огромное состояние, источник которого неизвестен, было раскрыто OCCRP, международным консорциумом журналистов-расследователей и представителями СМИ в проекте "Панамских документов"

Часть денежных средств, полученных компаниями Ролдугина от "финансового лаундромата", возникла в результате крупных российских налоговых махинаций, и этот факт был раскрыт российским юристом Сергеем Магнитским, который умер в тюрьме после разоблачения. Ролдугин не дал никаких ответов на письмо с требованием комментариев относительно упомянутого. По этому поводу Варданян заявил, что у него была информация о виолончелисте, но он не знал, что последний имеет какие-либо деловые отношения с "Тройкой".

Компании, участвовавшие в разоблаченной Магнитским мошеннической сети, через "Тройка Лаундромат" осуществили оборот средств на сумму более 130 миллионов долларов, средства в размере сотен миллионов долларов поступали и выводились в "финансовый лаундромат" на неизвестные цели.

Варданян, однако, отметил, что не знал ни о каких из этих операций.

"Поймите, я не ангел. Чтобы жить в России, у вас есть три пути: стать революционером, покинуть страну или стать конформистом. Итак, я конформист. Но у меня есть свои внутренние ограничения: я никогда не участвовал в механизме "Loans for shares scheme" (механизм приватизации, созданный в России в 1990-х годах), не работал с преступниками, не являюсь членом какой-либо политической партии. Поэтому даже в 90-е годы я ходил без охраны. Я стараюсь защитить себя и свои принципы", - заявил Варданян.

Среди лиц, получивших деньги из "финансового лаундромата", были Варданян и его семья. Более 3,2 миллиона долларов были использованы для оплаты его карты American Express, переведены на счета, принадлежащие его жене и семье, и направлены на оплату обучения троих его детей в Великобритании.

Отвечая на вопрос об этих цифрах, Варданян сказал, что оффшорные компании, созданные "Тройкой", наряду с обслуживанием клиентов банка, также обслуживают и его собственные компании.

"Тройка" в роли краеугольного камня

"Лаундромат Тройка" уникален среди "финансовых лаундроматов", обнаруженных в последние годы, потому что он был создан авторитетным финансовым институтом.

Созданный в начале 1990-х годов "Тройка Диалог" стал крупнейшим частным инвестиционным банком России. Он работал под руководством Варданяна до 2012 года, когда его приобрел Сбербанк, крупнейший государственный кредитор страны.

Как и все инвестиционные банки, "Тройка" занималась выпуском акций и облигаций, первичным публичным размещением акций и действовала как страховой агент. У него также были прочные связи с местным офисом Citibank Inc., так что до 20 процентов новых инвесторов "Тройки" приходили через крупные американские организации. Согласно интервью 2006 года соучредителя "Тройки" Павла Теплухина, это сделало Нью-йоркский Citybank крупнейшим иностранным финансовым учреждением "Тройки" (Citybank оставил без ответа просьбы прокомментировать вышеупомянутое).

Другие крупные международные банки, в том числе Credit Suisse и Standard Bank Group, также вели значительную работу с "Тройкой". Начиная с 2006 года сотрудники "Тройки" стали объединять части "Финансового лаундромата "тройка"".

Для создания "финансового лаундромата" требуются четыре важных элемента: банк с умеренными стандартами в отношении отмывания денег; лабиринт скрытых оффшорных компаний для ведения счетов в банке; "прокси" (лицо, уполномоченное скрывать основного владельца) директора и акционеры как компаний, так и счетов, а также так называемые агенты по формированию, которые могут быстро создавать, поддерживать и ликвидировать оффшорные компании по мере необходимости.

Помимо управления денежными потоками и мошенническими торговыми сделками, организующих денежные операции, банк организует все мелкие составляющие "финансового лаундромата "Тройка"".

Основной механизм здесь основан на торговле: "Shell" (завуалированные) компании создают поддельные счета-фактуры на товары и услуги, которые на самом деле не существуют, которые должны быть приобретены другими компаниями в системе. Обладая опытом, полученным в этой области, они предоставляли поддельные изображения, которые делали эти транзакции менее подозрительными для контролирующих органов, указывая на то, что эти транзакции являются законной экономической деятельностью.

"Вы скрываете незаконный платеж, делая вид, что он связан с отгрузкой товара. Самая совершенная система отмывания денег в современном мире – это торговая система. Основатель "Аль-Каиды" Усама бен Ладен использовал аналогичную систему для перевода денег через Ближний Восток", - заявил эксперт по коррупции компании "George Mason" Шелли.

Говоря о компаниях, входящих в "Тройку", следует отметить, что если "Тройка" была краеугольным камнем "финансового лаундромата", то ее дополняющими камнями стали три завуалированные компании, базирующиеся на Британских Виргинских островах: Brightwell Capital Inc., Gotland Industrial Inc. и Quantus Division Ltd. Первая известная операция Brightwell была проведена 12 апреля 2005 года, Gotland - 17 февраля 2006 года, а Quantus - шесть месяцев спустя, 23 августа.

Анализ банковских документов этих компаний показывает, как они создали "финансовый лаундромат". Поэтому, начиная с 2006 года, они осуществили множество мелких платежей посредническому агенту под названием IOS Group Inc., чтобы создать множество более мелких компаний, включающих в себя весь "финансовый лаундромат". IOS Group не ответила на запросы, сделанные с целью прояснения вопросов, связанных с этим. Эти три компании в течение 6 лет продолжали перечислять IOS Group от 40 до 5000 евро денежных средств с целью обеспечения функционирования всей сети.

За этот период на счет было зачислено более 143 000 евро.

Quantus, например, заплатила определенную плату за организацию и содержание компании Kentway SA, расположенной на Британских Виргинских островах. Эта компания впоследствии была использована для перевода миллионов долларов в Sandalwood Continental Ltd., которая имела отношение к виолончелисту Сергею Ролдугину.

Связь Quantus с Kentway демонстрирует взаимосвязанность во многих отношениях c "финансовым лаундроматом". В данном случае, после оказания помощи в создании Kentway, Quantus начала его финансирование, которое затем было передано компании Ролдугина.

Банк

С целью обеспечения прямого перевода денежных средств через компании "финансового лаундромата", "Тройке" понадобился коммерческий банк для обслуживания счетов компаний, привлеченных к работе с ним. Этот банк должен был быть готов закрыть глаза на недостатки в финансовых и торговых документах бизнесов "финансового лаундромата", которые использовались для подтверждения перевода денежных средств из одной оффшорной компании в другую. "Тройка" выбрала для этой работы литовский банк Ukio (литовский кредитор был конфискован Национальным банком страны в 2013 году за участие в рискованных сделках и несоблюдение предписаний регулирующих органов). Установлено, что в Ukio были открыты счета для 35 и более компаний, которые могут быть использованы в "финансовом лаундромате "Тройка"".

Поскольку Литва еще не использовала евро, Ukio Bank нуждался в корреспондентских счетах в европейских банках, таких как австрийский Raiffeisen или немецкий Commerzbank AG, для проведения операций с евро. Эти два кредитора, а также многие другие крупные финансовые учреждения Европы и США согласились провести "отмывание денег", несмотря на периодические исследования характера некоторых проводимых операций.

Например, один из банков-корреспондентов обратился к специалистам Ukio по контролю за исполнением требований с просьбой разобраться в происхождении операций "финансового отмывания", не имеющих коммерческого назначения.

"В чем суть этой операции? У нас есть договор (добавлен), но, честно говоря, я не понимаю, что произошло", - с печальным выражением лица рассказал специалист о платеже, произведенном в пользу связанной с Ролдугиным компании. Однако к моменту ответа на запрос средства сошли со счетов Ukio.

На вопрос, почему Ukio Bank был выбран для оффшорных компаний, созданных "Тройкой", Варданян ответил, что это всего лишь один из примерно 20 банков, используемых "Тройкой" по всему миру.

Армянские прокси

Во многих операциях в компаниях, осуществлявших "отмывание денег", ключевой фигурой выступал Армен Устян.

Работая сезонным строителем в Москве в возрасте 34 лет, Устян никогда не был инвестиционным банкиром.

Подпись Устяна вместе с несколькими другими армянами была установлена на договорах и банковских документах, которые проводились в "финансовых лаундроматах "Тройки"". Одетый в старую военную куртку и шляпу, в январе он предстал перед журналистами в холодной гостиной их дома, чтобы ответить на вопросы о высших финансах.

В своем интервью Устян заявил, что не знает о существовании панамской компании по отмыванию денег Dino Capital SA, чей счет был зарегистрирован в банке Ukio с использованием его подписи. Хотя копия его паспорта была приложена к документам его банковского счета, Устян настаивал на том, что он понятия не имеет, как этот документ туда попал.

Во время интервью Устян по просьбе матери поставил свою подпись на листе бумаги, сделав вывод, что подпись, якобы принадлежащая ему, скорее всего является подделкой.

Помимо того, что его подпись была связана с банковским счетом Dino Capital, Устян был уполномочен в качестве представителя подписывать контракты от имени компании, и его подпись была обнаружена в контрактах на сумму не менее 70 миллионов долларов.

Хотя армянин вспоминал о своей тонкой связи с "Тройка Диалог", он заявил, что не знает ни об одном из упомянутых фактов. Так, во время поиска работы в Москве Устян жил у российского армянина, который, по его словам, работал в инвестиционном банке своего брата, и этот человек помог ему найти работу.

Московский адрес Устяна зарегистрирован на имя гражданина России армянского происхождения Нерсеса Ваградяна.

Брат Нерсеса, Самвел Ваградян, является директором российской компании, которая получила миллионы долларов от Brightwell, компании, занимающейся отмыванием денег. На сайте Варданяна Самвел Ваградян также упоминается как основной источник благотворительной деятельности банкира. Однако неизвестно, действительно ли Самвел работал в "Тройке".

Для получения ответов на вопросы по этому поводу, не удалось связаться ни с одним из братьев Ваградян. Устян же в связи с этим заявил, что не верит в то, что братья Ваградян использовали его идентификационную информацию.

В качестве другого армянского активиста по отмыванию денег можно отметить Эдика Ерицяна. Его документы были использованы для регистрации банковского счета в Ukio для кипрской компании Popat Holdings Ltd. Эта компания участвовала в операциях отмывания денег на миллионы долларов.

Ерицян сообщил OCCRP, что он потерял память после автомобильной аварии три года назад и отметил, что не помнит части своей жизни, но они с Устяном жили в одной квартире, когда работали в Москве".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!