Кремль подтвердил начало вывода российских миротворцев из Карабаха (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:50)

БАКУ /Trend/ - Кремль подтвердил вывод российского миротворческого контингента из Карабаха.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отметим, что минувшим днем в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлен процесс вывода из Азербайджана военной техники, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, но никаких официальных комментариев по этому поводу не было.

Напомним, что 10 апреля российские миротворцы покинули монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджаре. В настоящее время монастырь Худавенг охраняется азербайджанской полицией.

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