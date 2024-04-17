Решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Азербайджана принято высшим руководством обеих стран - Хикмет Гаджиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Азербайджана принято высшим руководством обеих стран.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, отвечая на вопрос АЗЕРТАДЖ относительно информации о выводе российских миротворцев с территории Азербайджана.

"Высшим руководством обеих стран принято решение о досрочном выводе с территории нашей страны миротворцев Российской Федерации, временно дислоцированных на территории Азербайджанской Республики согласно трехстороннему Заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года. Процесс уже начался, министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по реализации данного решения", отметил Х.Гаджиев.

Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил вывод российского миротворческого контингента из Карабаха.

Минувшим днем в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлен процесс вывода из Азербайджана военной техники, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, но никаких официальных комментариев по этому поводу не было.

Напомним, что 10 апреля российские миротворцы покинули монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджаре. В настоящее время монастырь Худавенг охраняется азербайджанской полицией.