В Милли Меджлисе состоялась конференция по Новой Каледонии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 18 апреля в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана состоялась научная конференция на тему "Новая Каледония: история, современные вызовы и ожидаемое будущее", сообщает Trend.

Модератор мероприятия - председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж - рассказал о важности предстоящих обсуждений на конференции. Подчеркнув, что в последние годы наша страна стоит во главе современного антиколониального движения, председатель комитета отметил, что после блестящей победы Азербайджана в Отечественной войне Франция заняла явно несправедливую позицию по отношению к нашей стране, что разоблачает ее гнусную империалистическую политику, прикрытую различными дипломатическими и политическими ходами. Попытки официального Парижа, проводившего кампанию против нашей страны, обосноваться на Южном Кавказе, использовать Армению в качестве инструмента, вытекают из сути этой ее политики. Однако глава азербайджанского государства решительно выступил против неоимперской политики. Созданная с этой целью Бакинская инициативная группа является демонстрацией политической воли нашего государства.

Председатель комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи, председатель Агентства сельского хозяйства Нейсселин Омайра рассказала об империалистической политике Франции, которая в настоящее время управляет островом Новая Каледония как своей колонией, о нарушении прав коренного канакского народа, его борьбе за свободу, рассказала о трудностях, с которыми они сталкиваются. Она отметила, что Франция не выполняет взятые на себя обязательства, пытается ограничить права коренного населения, вмешиваясь в Конституцию, избирательное законодательство. Нейсселин Омайра выразила благодарность Азербайджану за поддержку освободительной борьбы Новой Каледонии. Она сказала, что меморандум о сотрудничестве, заключенный между нашими парламентами, откроет новые двери для Новой Каледонии во многих областях.

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов подчеркнул, что несправедливая позиция Франции в отношении Азербайджана, колониальная политика в отношении таких государств, как Новая Каледония, ее империалистическая политика противоречат принципам демократии и верховенства прав человека.

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов рассказал о продвижении Азербайджаном процесса деколонизации на международной арене, поддержке справедливой борьбы народов, страдающих от колониализма, проинформировал о деятельности группы, мерах, проводимых в направлении борьбы с колониализмом.

Другие выступавшие высказали свое мнение о новой колониальной политике Франции, порабощении ею народов, разграблении их природных ресурсов и других вопросах.

Члены парламентской делегации Новой Каледонии выразили благодарность за последовательную поддержку Азербайджаном их справедливой борьбы за справедливость и свободу, а также за организацию конференции в нашей стране.