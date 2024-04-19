Общественные слушания по возражениям Азербайджана в Международном суде завершились (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня завершились общественные слушания по предварительным возражениям, поднятым Азербайджаном в Международном суде по делу о применении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации (ICERD), инициированному Арменией против Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении Международного суда, передает Trend.

Согласно информации, Азербайджан выдвинул в суде следующие требования:

- полностью отклонить обращение Армении на основании того, что ни одно из ее требований не находится на должном уровне перед судом из-за несоблюдения Арменией предварительных условий для переговоров, требуемых статьей 22 ICERD;

- дополнительно или в качестве альтернативы заявить, что суд по искам Армении о нарушении Азербайджаном своих обязательств не имеет предметной юрисдикции.

Было отмечено, что суд начинает внутреннее совещание, а дата решения суда будет названа на открытом заседании, о котором будет объявлено позже.

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