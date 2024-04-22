В Армении при комиссии по делимитации границы с Азербай====(Дополнено и изменен заголовок)

В Армении при комиссии по делимитации границы с Азербайджаном созданы две рабочие группы (Дополнено и изменен заголовок)

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БАКУ /Trend/ - Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна при Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой созданы две рабочие группы.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространили армянские СМИ.

Согласно информации, в первую группу под руководством губернатора Тавуша Айка Галумяна вошли мэры Ноемберяна и Иджевана, главы общин Воскепар, Багарнис, Беркабер, Киранц, а также несколько жителей сел. Эта группа создана для уточнения координат и соответствующего протокола-описания, что планируется после проведения геодезических работ между населенными пунктами Баганис (РА) – Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) – Гызылгаджилы (АР).

Вторая группа по вопросам безопасности состоит из представителей силового блока Армении, руководить ею будет начальник департамента СНБ Армении Давид Санамян.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) – Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) – Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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