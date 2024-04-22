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Товарооборот между Азербайджаном и Россией превысил 4 миллиарда долларов - Владимир Путин (версия 2)

Политика Материалы 22 апреля 2024 17:40 (UTC +04:00)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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(Первая версия опубликована в 16:40)

МОСКВА /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Россией превысил 4 миллиарда долларов США.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал, в частности, Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве один на один.

"У нас растет товарооборот. Достиг уже более 4 миллиардов долларов. 6 миллиардов долларов составляют российские инвестиции в экономику Азербайджана. Работает активно межправкомиссия, и много интересных направлений сотрудничества - и в реальном секторе экономики, в кооперации, в инфраструктуре", - сказал Владимир Путин.

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