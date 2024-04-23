В Международном суде проходит слушание по делу "Азербайджан против Армении" (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 12:40)

БАКУ /Trend/ - Делегация Азербайджана представляет свой устный аргумент на слушании в Международном суде (МС) по делу "Азербайджан против Армении", проходящем на основании предварительных возражений Армении.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в информации МС.

Азербайджанскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.

Отметим, что 15 апреля в Международном суде прошли предварительные слушания по иску Азербайджана против Армении. Состоялись общественные слушания по предварительным возражениям, поднятым Азербайджаном в Международном суде по делу о применении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации (ICERD), инициированному Арменией против Азербайджана.

Напомним, что 19 апреля завершились общественные слушания по предварительным искам, поднятым Азербайджаном по делу, связанному с обращением комитета Международного суда по ликвидации расовой дискриминации (Армении против Азербайджана).

Согласно информации, Азербайджан выдвинул в суде следующие требования:

- полностью отклонить обращение Армении на основании того, что ни одно из ее требований не находится на должном уровне перед судом из-за несоблюдения Арменией предварительных условий для переговоров, требуемых статьей 22 ICERD;

- дополнительно или в качестве альтернативы заявить, что суд по искам Армении о нарушении Азербайджаном своих обязательств не имеет предметной юрисдикции.

Было отмечено, что суд начинает внутреннее совещание, а дата решения суда будет названа на открытом заседании, о котором будет объявлено позже.

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