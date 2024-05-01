Предпринимаются попытки предотвратить насилие с помощью спорта - представитель глобальной спортивной программы Малави

БАКУ /Trend/ - Предпринимаются попытки предотвратить насилие с помощью спорта.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил представитель глобальной спортивной программы Малави Грасиан Мкандавире во время панельных обсуждений на VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

Он подчеркнул, что занятия спортом помогают изменить человека в положительную сторону.

"Мы должны расширить нашу деятельность в этом направлении. Во многих случаях из-за низкого социального статуса, молодежь приобщается к вредным привычкам. Мы стремимся защитить молодых людей от негативных воздействий, привлекая их к реализуемым нами проектам. Мы уже реализовали несколько программ.

Считаю, что дискуссии, которые мы проводим здесь сегодня, будут полезны в нашей дальнейшей деятельности", - сказал он.

Отметим, что в Баку начал свою работу VI Всемирный форум межкультурного диалога.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций. В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Мероприятие будет проходить с 1 по 3 мая.

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