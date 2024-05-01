ЦИК рассмотрит вопрос о прекращении депутатских полномочий Рамина Мамедова

БАКУ /Trend/ - Завтра состоится заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

Как сообщает Trend, на заседании будет рассмотрен вопрос о прекращении депутатских полномочий Рамина Мамедова.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 8 апреля Рамин Мамедов назначен председателем Государственного комитета по работе с религиозными структурами.

Рамин Мамедов является депутатом от 2-го Сабирабадского избирательного округа №64.

Согласно части 4 статьи 89 Конституции, при занятии должности в государственных органах депутатские полномочия депутата Милли Меджлиса прекращаются.

Таким образом, Центральная избирательная комиссия, учитывая указанные основания, примет решение о прекращении депутатских полномочий Рамина Мамедова в соответствии с законодательством.

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