В Баку прошли обсуждения на тему диалога поколений во имя мира и глобальной безопасности

БАКУ /Trend/ - Завершилось панельное заседание VI Всемирного форума межкультурного диалога "Диалог поколений во имя мира и глобальной безопасности".

Как сообщает в среду Trend, верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос в своем выступлении на заседании отметил, что его мандат связан с искоренением насильственного экстремизма.

"Молодежь должна верить, что можно построить лучший мир. Мы должны защитить человечество. Мы должны идти на компромисс друг с другом, работать в партнерстве, чтобы защитить и нашу планету, и человечество", - сказал он.

Член организации "Генерация новостей против ненависти" Хана Мибида рассказала в своем выступлении, что приехала из небольшого пригорода Парижа. Она отметила, что в школах, в которых она училась, не проводилось занятий на темы против насилия.

"Мы изучили последствия ненависти и ее влияние на общество. Будучи молодыми участниками, мы отправились в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке и сняли документальный фильм. В 2001 году он был внесен в проект "Против ненависти". Проект состоял из тренингов с журналистами. Мы проводили тренинги на темы против ненависти, насилия, экстремизма в отношении женщин", - сказала она.

Член программы "Расширение возможностей для диалога и межрелигиозных сетей" Атиф Рашид в своем выступлении порекомендовал обеспечить дипломатические связи в процессе миростроительства ООН в контексте конфликта в секторе Газа.

"Большую роль в этом вопросе играет и Совет Безопасности ООН. На данный момент ситуация достаточно сложная. Построение межрелигиозного диалога также является ключевым моментом в этом вопросе. Здесь должна быть создана атмосфера, полная надежды", - добавил он.

"Молодежный защитник климата" CОР29 по Азербайджану Лейла Гасанова сказала, что одной из основных целей этой группы, созданной во время COP28, является обеспечение прав и защиты молодежи и детей в частности.

"Молодежь должна объединиться, чтобы обеспечить климатическую безопасность планеты. Глобальное изменение климата затрагивает всех, и особенно мы должны работать над предотвращением серьезного ущерба, наносимого здравоохранению и окружающей среде. Потому что спасение нашей планеты означает спасение каждого из нас. Наша главная цель на COP29 - сделать так, чтобы голоса молодежи были услышаны, чтобы поддержать их вклад в защиту окружающей среды", - сказала она.

Член глобальной спортивной программы Грасиан Мкандавир сказал, что необходимо больше поддерживать молодежь, повышать ее потенциал.

Другие члены заседания в своих выступлениях также поделились своим опытом и предложениями относительно борьбы с насилием и экстремизмом.

Отметим, что 1 мая в Бакинском Конгресс-центре состоялась церемония открытия VI Всемирного форума межкультурного диалога на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности".

Президент Ильхам Алиев выступил с речью на церемонии открытия форума.

Форум проводится при поддержке правительства Азербайджана, ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации и ИСЕСКО. В мероприятии принимают участие 700 почетных гостей, представляющих более 100 стран.

Участники, состоящие из высокопоставленных государственных деятелей, глав парламентов, религиозных лидеров, ученых, журналистов и представителей различных этнических и культурных групп, собрались вместе, чтобы добиться прогресса в достижении мира и глобальной безопасности посредством значимого диалога.

В рамках форума, который продлится три дня, запланировано проведение 4 пленарных сессий и 12 панельных дискуссий. Темы для обсуждения охватывают образование, молодежь, изменение климата, искусственный интеллект, сохранение культурного наследия, нелегальную миграцию и другие области.

Ожидается организация визитов участников форума на освобожденные от 30-летней оккупации территории Азербайджана. В рамках мероприятия также запланировано проведение специальных панельных сессий в Агдаме и Шуше. В то же время это возможность создать платформу для обращения к международному сообществу с территорий, освобожденных Азербайджаном от оккупации.

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