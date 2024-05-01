Джейхун Байрамов встретился с постоянными представителями стран-членов ЮНЕСКО и руководителями национальных комиссий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с постоянными представителями стран-членов ЮНЕСКО, прибывших в Азербайджан для участия в VI Всемирном форуме межкультурного диалога, а также с руководителями национальных комиссий Турции, России, Соединенного Королевства и Мальты по делам ЮНЕСКО.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках ЮНЕСКО, подготовка к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также текущая региональная ситуация.

Джейхун Байрамов отметил, что международные проекты, реализуемые в рамках "Бакинского процесса", инициированного Азербайджаном, в том числе Всемирный форум межкультурного диалога, являются показателем важности и вклада страны в сотрудничество между культурными многообразиями. Было упомянуто, что реализация указанных проектов в рамках сотрудничества с международными партнерами, в том числе с ЮНЕСКО, а также активное участие в них вызывают удовлетворение.

Подробно проинформировав участников встречи о проделанной работе по мобилизации международных усилий по борьбе с глобальным изменением климата в рамках председательства страны в COP29, глава МИД Азербайджана подчеркнул важность просветительской деятельности по вопросам климата и совместного сотрудничества в этом направлении.

Джейхун Байрамов рассказал об усилиях по нормализации, миростроительству в регионе в постконфликтный период, а также по восстановлению культурного наследия, которое было разрушено в период оставшейся уже в прошлом армянской оккупации.

Министр проинформировал участников встречи о приоритетах внешней политики Азербайджана, взглядах на ряд региональных вопросов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, были даны ответы на вопросы участников.

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