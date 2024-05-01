Международные организации должны заниматься вопросами сохранения мира - иранский министр

БАКУ /Trend/ - Международные организации должны заниматься вопросами сохранения мира и спокойствия.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр культуры Ирана Мохаммед Мехди Исмаили во время выступления на 5-й встрече министров на тему "Гармония разнообразия: продвижение межкультурного диалога во имя глобального культурного возрождения", проходящей в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

"Все люди должны иметь равные права. Необходимо принимать соответствующие решения для сосуществования людей разных вероисповеданий. Все страны и институты должны вносить свой вклад в межкультурный диалог", - добавил он.

Отметим, что в Баку начал свою работу VI Всемирный форум межкультурного диалога.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Мероприятие будет проходить с 1 по 3 мая.

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