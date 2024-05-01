Франция использует Армению в своих маргинальных интересах - комментарий

БАКУ /Trend/ - Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, комментируя отношения между Азербайджаном и Новой Каледонией во время выступления в комитете по праву Национальной ассамблеи Франции, озвучил необоснованные обвинения против Азербайджана.

Как сказал Trend в среду политолог Ильяс Гусейнов, Франция уже давно пытается вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.

Он отметил, что предвзятое отношение Франции к Азербайджану проявляется в разных плоскостях.

"Франция не только пытается вмешиваться во внутренние дела нашей страны, но и проводит деятельность против нашей территориальной целостности, суверенитета. Она использует Армению в своих маргинальных интересах. Сепаратисты получают приглашение во Францию и приветствуются там с большими почестями. Им предоставляется место на государственном телевидении Франции", - сказал политолог.

Гусейнов подчеркнул, что эта деструктивная деятельность Франции, необоснованные обвинения против Азербайджана недопустимы и нацелены на подрыв региональной стабильности

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