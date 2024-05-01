БАКУ /Trend/ - В Баку завершился первый день VI Форума по межкультурному диалогу.

Как сообщает Trend, в рамках первого дня форума состоялись три пленарные и четыре панельные сессии, 5-я встреча министров и 3-й саммит международных организаций.

Во время сессий участники обменялись мнениями по актуальным темам.

Выступающие высказались за расширение диалога, отметив наличие в настоящее время в мире проблем и угроз.

Напомним, что в Баку проходит VI Всемирный форум по межкультурному диалогу.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Форум проходит с 1 по 3 мая.

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