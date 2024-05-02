Генеральный секретарь ООН намерен принять участие в COP29 (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен принять участие в мероприятии COP29, которое пройдет в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым специальный советник генерального секретаря ООН по климатическим действиям и справедливому переходу Селвин Чарльз Харт.

Президент Азербайджана сказал, что будет рад видеть генерального секретаря ООН на COP29.

Глава государства подчеркнул, что все необходимые работы в связи с подготовкой к COP29 продолжаются по плану. Азербайджан проводит переговоры и консультации с международным сообществом и институтами по субстантивным вопросам COP29.