ЮНЕСКО не должна превращаться в инструмент в руках одного человека - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - ЮНЕСКО не должна превращаться в инструмент в руках одного человека или сводиться к уровню управления министерством иностранных дел какой-либо страны.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время встречи с постоянными представителями государств-членов ЮНЕСКО.

"Мы провели в Баку широкие и открытые обсуждения с постоянными представителями, послами стран-членов ЮНЕСКО. Я проинформировал своих коллег о повестке регионального мира и политике культурной дипломатии Азербайджана, а также об уничтожении нашего культурного и религиозного наследия Арменией во время оккупации.

Наше общее мнение заключалось в том, что ЮНЕСКО принадлежит всем нам и всему международному сообществу. Мы должны защищать и развивать эту организацию..

ЮНЕСКО не должна становиться инструментом в руках одного человека или сводиться к уровню управления министерством иностранных дел какой-либо страны", - добавил Х.Гаджиев.

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