БАКУ /Trend/ - В Баку проходит церемония открытия форума на тему "Общественные процессы в медиа-плоскости", организованного Агентством по развитию медиа Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, выступая с вступительной речью на форуме, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов отметил, что посредством данного форума закладывается основа нового опыта с точки зрения тенденций, вытекающих из современных требований и темпов развития азербайджанских медиа, а также ожиданий общества от медиа.

Он подчеркнул, что форум, посвященный теме "Общественные процессы в медиа-плоскости", рассчитан как на эффективную организацию диалога между государством и медиа, так и на повышение функции медиа по обеспечению общества социально значимой информацией до более эффективного уровня.

В рамках мероприятия будут организованы панельные сессии на темы "Правильное использование средств массовой информации в борьбе с наркоманией", "Правильное освещение в СМИ социальных вопросов, а также деликатных тем, таких как домашнее насилие и ранние браки", "Эффективная борьба с кибербуллингом в СМИ и кибер-осведомленность" и "Медиа-повестка в Год солидарности во имя зеленого мира".

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