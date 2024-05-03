Азербайджанские СМИ заинтересованы в еще большем укреплении общественного доверия к журналистике - Ахмед Исмаилов

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские СМИ заинтересованы в построении своей работы на уровне, отвечающем современным тенденциям и еще большем укреплении общественного доверия к журналистике.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайдана Ахмед Исмаилов во время выступления на форуме на тему "Общественные процессы в плоскости медиа", проходящем 3 мая.

По его словам, принятие закона "О СМИ", укрепляющего правовую основу медиа-реформ, а также системные шаги, предпринятые в этом направлении, заложили основу нового этапа развития в плане оздоровления медиа-среды Азербайджана, поддержки деятельности субъектов медиа, повышения уровня профессионализма журналистов.

Отметим, что в Баку проходит форум на тему "Общественные процессы в плоскости медиа" организованный Агентством по развитию медиа Азербайджана.

В рамках мероприятия будут организованы панельные сессии на темы "Правильное использование медиа в борьбе с наркоманией", "Правильное освещение в медиа социальных проблем, а также таких чувствительных тем, как домашнее насилие и ранние браки", "Эффективная борьба с кибербуллингом в медиа и киберпросвещение" и "Повестка дня медиа в Год солидарности во имя зеленого мира".

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