ЕС направит Азербайджану дополнительное финансирование для разминирования - Герт Ян Копман

БАКУ /Trend/ - ЕС планируют направить Азербайджану дополнительные 2 миллиона евро грантового финансирования в этом году в рамках технической помощи по разминированию.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал генеральный директор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров Герт Ян Копман на мероприятии Европейской команды по противоминной деятельности.

"Я очень рад возможности объявить о выделении дополнительных 2 миллионов евро грантового финансирования в этом году для оказания технической помощи в целях дальнейшей борьбы с минной угрозой", - подчеркнул он.

По его словам Европейский союз и государства-члены ЕС являются крупнейшим международным донором в области противоминной деятельности в Азербайджане, предоставив около 10 миллионов евро безвозмездной помощи в поддержку гуманитарного разминирования в Азербайджане с 2020 года.

"Европейская комиссия выполняет обещание нашего президента усилить поддержку разминирования в Азербайджане. Вместе со всеми государствами-членами ЕС, которые вносят свой вклад, мы готовы сделать еще больше для устранения угрозы наземных мин. Потребности Азербайджана огромны, и усилия, которые власти Азербайджана ежедневно предпринимают в области разминирования колоссальны", - добавил он.

Отметим, что в апреле на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены и обезврежены 141 противотанковая, 191 противопехотная мины, а также 2 502 неразорвавшихся боеприпаса. Согласно информации Агентства Азербайджана по разминированию, от мин было очищено 6038,9 гектара земли.

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