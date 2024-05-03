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ЕС - надежный партнер Азербайджана - Петер Михалко

Политика Материалы 3 мая 2024 11:50 (UTC +04:00)
ЕС - надежный партнер Азербайджана - Петер Михалко

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - ЕС долгие годы был и остается надежным партнером Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко на мероприятии Европейской команды по противоминной деятельности.

"Европейский союз долгие годы был и остается надежным партнером Азербайджана, оказывая поддержку в ключевых областях сотрудничества", - подчеркнул он.

По его словам, с самого начала войны с Арменией азербайджанский народ страдает от наземных мин. Европейский союз с первых дней конфликта оказывал помощь в области образования, жилья, безопасности, и уже скоро присоединился к разминированию.

"Сегодня разминирование остается крайне важным приоритетом для Азербайджана", - добавил Михалко.

Отметим, что в апреле на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены и обезврежены 141 противотанковая, 191 противопехотная мины, а также 2 502 неразорвавшихся боеприпаса.

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