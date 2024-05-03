Мины препятствуют возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Мины препятствуют возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на мероприятии на тему "Противоминная инициатива Европейской команды".

Хикмет Гаджиев упомянул, что в Азербайджане была проведена международная конференция, посвященная минной проблеме, а следующую такую конференцию планируется организовать в освобожденном от оккупации городе Зангилан.

"В этом месяце в Зангилане состоится международная конференция, посвященная минной проблеме", - подчеркнул он.

Отметив, что в результате 30-летней оккупации со стороны Армении 12 процентов азербайджанских земель были загрязнены минами, Хикмет Гаджиев добавил, что взрывы мин не только уносят жизни людей, но и препятствуют возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

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