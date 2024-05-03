Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Польши

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Польша Анджею Дуде по случаю 3 мая - национального праздника Польши (День Конституции), сообщает в пятницу Trend.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 3 Мая – Дня Конституции.

Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Польшей, основанных на традициях дружбы и взаимного уважения, вызывает удовлетворение. Наше динамично развивающееся сотрудничество в экономической, транспортной, культурной и других сферах служит интересам наших стран и народов.

Мы высоко оцениваем позицию Польши как государства-члена Европейского Союза и инициатора программы «Восточное партнерство», которая служит формированию политики Европейского Союза, продвигающей региональное сотрудничество, охватывающее весь Южный Кавказ.

Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия во имя реализации имеющегося потенциала азербайджано-польских связей, расширения сферы охвата нашего сотрудничества и обогащения его новым содержанием.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Польши – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.