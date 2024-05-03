Президент Ильхам Алиев: Мы высоко оцениваем позицию Польши в отношении Южного Кавказа

БАКУ /Trend/ - Мы высоко оцениваем позицию Польши как государства-члена Европейского Союза и инициатора программы «Восточное партнерство», которая служит формированию политики Европейского Союза, продвигающей региональное сотрудничество, охватывающее весь Южный Кавказ.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Польши Анджею Дуде по случаю 3 мая - национального праздника Польши (День Конституции).

"Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Польшей, основанных на традициях дружбы и взаимного уважения, вызывает удовлетворение. Наше динамично развивающееся сотрудничество в экономической, транспортной, культурной и других сферах служит интересам наших стран и народов.

Мы высоко оцениваем позицию Польши как государства-члена Европейского Союза и инициатора программы «Восточное партнерство», которая служит формированию политики Европейского Союза, продвигающей региональное сотрудничество, охватывающее весь Южный Кавказ.

Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия во имя реализации имеющегося потенциала азербайджано-польских связей, расширения сферы охвата нашего сотрудничества и обогащения его новым содержанием", - говорится в письме.