ЕС запустил в Азербайджане инициативу Team Europe в области противоминной деятельности

БАКУ /Trend/ - ЕС сегодня запустил в Азербайджане инициативу Team Europe в области противоминной деятельности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам сказал глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко в кулуарах мероприятия Европейской команды по противоминной деятельности.

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить еще один шаг в поддержке ЕС - и это инициатива Team Europe, которая представляет собой комплексную инициативу, объединяющую институты Европейского союза и государства-члены ЕС, открытую для всех государств-членов и партнеров из финансовых учреждений. Она объединяет все проекты, инициативы и формы поддержки, предоставляемые Азербайджану в области противоминной деятельности. Это только начало программы, которая будет продолжаться в ближайшие годы. Мы осознаем огромные потребности Азербайджана этой области. Сегодня было объявлено, что европейские институты выделят Азербайджану в этом году еще одним пакет финансирования в 2 миллиона евро, а вместе с финансированием от государств-членов ЕС эта сумма составит почти 3 миллиона евро",- сказал Михалко.

По его словам, Европейский союз на протяжении многих лет оказывал поддержку Азербайджану по разминированию и его институтам, в частности, ANAMA.

Отметим, что в апреле на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены и обезврежены 141 противотанковая, 191 противопехотная мины, 2 502 неразорвавшихся боеприпасов.